Insajder: Spisak osumnjičenih u istrazi Generalštab proširen na v.d. sekretarke Ministarstva kulture

Spisak osumnjičenih u istrazi "Generalštab" proširen je i na v.d. sekretarke u Ministarstvu kulture Slavicu Jelača, koju Tužilaštvo za organizovani kriminal sumnjiči za produženo krivično delo zloupotreba službenog položaja u saizvršilaštvu, javlja Insajder.

Jelača, koja je za vršioca dužnosti sekretarke Ministarstva kulture postavljena prošle godine, prvi put je u istrazi za "Generalštab" saslušana početkom septembra, u svojstvu svedoka. Ponovo je saslušana ove nedelje, ali ovoga puta u svojstvu osumnjičene, a saslušanje je trajalo dva dana. Jelača, koja je u septembru saslušana bez advokata, ovoga puta se u Tužilaštvu pojavila sa svojim braniocem, advokatom Vladimirom Đukanovićem. Prema saznanjima Insajdera, Jelača