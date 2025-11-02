Vučić: Moje izvinjenje je bilo iskreno, pojavilo se kao rezultat potrebe da utičem na promenu atmosfere u društvu

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je da će njegova ruka uvek biti pružena svima koji drugačije misle. Ponosan sam na to kako smo juče dostojanstveno obeležili dan tuge, povodom godišnjice tragedije u Novom Sadu, rekao je Vučić. Izbori će biti održani pre roka, a kada - odlučiće nadležne institucije, naveo je Vučić.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je da je njegova ruka pružena svima koji drugačije misle i da im nudi razgovor i dijalog, kao i da je to suština demokratije. "Moja ruka je pružena, uvek će biti pružena svima koji drugačije misle, samo nemojte meni da branite da drugačije mislim", rekao je Vučić prilikom obilaska radova na izgradnji Nacionalnog stadiona. Istakao je da je u tome suština demokratije - da se čuje druga strana i da zato veruje u razgovor i