Tramp zapretio vojnom akcijom, Rusija porinula novu nuklearnu podmornicu: Šta se juče desilo u svetu?

"Zbrisaću vas ako nastavite da ubijate hrišćane!" Tramp žestoko zapretio vojnom akcijom

Telegraf.rs i ovog jutra sumira najvažnije događaje iz sveta koji su obeležili prethodni dan. Američki predsednik Donald Tramp zapretio je da će " zbrisati" islamske teroriste u Nigeriji ako se nastavi ubijanje hrišćana. Tramp je u subotu izjavio da je zatražio od Ministarstva odbrane da se pripremi za moguću vojnu akciju u Nigeriji ako nigerijska vlada "nastavi da dozvoljava ubijanje hrišćana". Ministarstvo spoljnih poslova Španije biće domaćin tajnog ratnog