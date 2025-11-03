Gledajte Dan uživo: "Mama protiv mašinerije"

Nakon sinoćnih incidenta, reporteri N1 prate situaciju ispred Skupštine Srbije i "Ćacilenda" gde Dijana Hrka, majka Stefana, jedne od 16 žrtava pada nadstrešnice železničke stanice u Novom Sadu, štrajkuje glađu.

Reporteka N1 prati grupu studenata koja je pešice krenula iz Novog Sada kako bi Hrki pružila podršku. O događajima ispred Skupštine, komemorativnom skupu u Novom Sadu 1. novembra, izvinjenju predsednika Srbije i sednici Odbora za kulturu i informisanje na čijem dnevnom redu je lista kandidata za članove Saveta REM, razgovaramo sa novinarom i kandidatom za to telo Đorđem Vlajićem. "Vidimo se i sutra i svakog drugog dana, dok ne bude pravda" poručili su studenti