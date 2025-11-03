Počela akademska godina na univerzitetima u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Novom Pazaru

BEOGRAD - Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković čestitao je danas početak nove akademske godine i izrazio očekivanje da će se nastava odvijati normalno i da neće biti opstrukcija i prekida.

"Što se tiče školske godine, još jednom čestitam svima početak školske godine i nadam se da će ona biti normalna, da neće biti prekida, da neće biti opstrukcija, da neće biti sukoba. Vrata Ministarstva prosvete su otvorena za dijalog sa svim predstavnicima visokoškolskih ustanova od uprave do legitimnih predstavnika studenata", rekao je Stanković za K1 televiziju. Istakao je da je obrazovni sistem u Srbiji od 1. septembra funkcionalan i stabilan i da se nastava ne