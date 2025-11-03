Rim: Jedan radnik ostao zarobljen, drugi teže povređen u urušavanju srednjovekovne kule

RIM - Jedan radnik je hospitalizovan sa težim povredama glave, dok je drugi ostao zarobljen pod ruševinama nakon delimičnog urušavanja srednjovekovne kule koja je bila u fazi restauracije u istorijskom centru Rima, prenose italijanski mediji.

Povređeni muškarac je bio deo tima radnika koji su radili na restauraciji ove srednjovekovne utvrđene kule, koja se nalazi u blizini Koloseuma i Rimskog foruma. Dva druga radnika zadobila su lakše povrede, ali su odbila da budu prevezena u bolnicu, dodali su izvori, , preneo je Roma tudej. Portparol Nacionalne vatrogasne službe Luka Kari rekao je da hitne službe rade na izvlačenju radnika koja je ostao zarobljen ispod ruševina. U toku operacije spasavanja došlo je