Rim: Jedan radnik ostao zarobljen, drugi teže povređen u urušavanju srednjovekovne kule

RTV pre 22 minuta  |  Tanjug
Rim: Jedan radnik ostao zarobljen, drugi teže povređen u urušavanju srednjovekovne kule

RIM - Jedan radnik je hospitalizovan sa težim povredama glave, dok je drugi ostao zarobljen pod ruševinama nakon delimičnog urušavanja srednjovekovne kule koja je bila u fazi restauracije u istorijskom centru Rima, prenose italijanski mediji.

Povređeni muškarac je bio deo tima radnika koji su radili na restauraciji ove srednjovekovne utvrđene kule, koja se nalazi u blizini Koloseuma i Rimskog foruma. Dva druga radnika zadobila su lakše povrede, ali su odbila da budu prevezena u bolnicu, dodali su izvori, , preneo je Roma tudej. Portparol Nacionalne vatrogasne službe Luka Kari rekao je da hitne službe rade na izvlačenju radnika koja je ostao zarobljen ispod ruševina. U toku operacije spasavanja došlo je
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

VIDEO Pogledajte trenutak kada je srednjovekovna kula u Rimu počela da se urušava: Vatrogasci spasili četiri radnika, jedan…

VIDEO Pogledajte trenutak kada je srednjovekovna kula u Rimu počela da se urušava: Vatrogasci spasili četiri radnika, jedan zarobljen pod ruševinama

Nova pre 42 minuta
Kula se ruši, ljudi se u šoku drže za glavu! Dramatični snimci iz Rima, došlo do novog urušavanja, očevici otkrili jezive…

Kula se ruši, ljudi se u šoku drže za glavu! Dramatični snimci iz Rima, došlo do novog urušavanja, očevici otkrili jezive detalje: "Gledala sam radnika kako pada" (foto, video)

Blic pre 32 minuta
(Video) Katastrofa u Rimu! Urušila se kula kod Koloseuma! Gust oblak dima nad gradom, ljudi zatrpani pod ruševinama

(Video) Katastrofa u Rimu! Urušila se kula kod Koloseuma! Gust oblak dima nad gradom, ljudi zatrpani pod ruševinama

Dnevnik pre 52 minuta
VIDEO: Urušio se srednjovekovni toranj u Rimu, ima povređenih

VIDEO: Urušio se srednjovekovni toranj u Rimu, ima povređenih

Radio 021 pre 38 minuta
Urušio se deo Kontijeve kule u Rimu, četvoro povređenih

Urušio se deo Kontijeve kule u Rimu, četvoro povređenih

RTS pre 57 minuta
Snimci urušavanja kule kod Koloseuma iz drugog ugla: Očas posla se skoro sve pretvorilo u prah i pepeo! (video, foto)

Snimci urušavanja kule kod Koloseuma iz drugog ugla: Očas posla se skoro sve pretvorilo u prah i pepeo! (video, foto)

Kurir pre 57 minuta
Urušio se deo kule kod koloseuma u Rimu! Više ljudi ostalo zatrpano pod ruševinama (video, foto)

Urušio se deo kule kod koloseuma u Rimu! Više ljudi ostalo zatrpano pod ruševinama (video, foto)

Kurir pre 57 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Rim

Svet, najnovije vesti »

Rusija i Kina potpisale zajedničke dokumente nakon sastanka šefova vlada

Rusija i Kina potpisale zajedničke dokumente nakon sastanka šefova vlada

RTV pre 52 minuta
Orban: Finansiranje Ukrajine nije posao Mađarske

Orban: Finansiranje Ukrajine nije posao Mađarske

RTV pre 18 minuta
Ostavka lidera regiona Valensije godinu dana posle katastrofalnih poplava

Ostavka lidera regiona Valensije godinu dana posle katastrofalnih poplava

BBC News pre 12 minuta
Medvedev: Što više Zapad ulaže u Kijev, više zemlje će se vratiti Rusiji

Medvedev: Što više Zapad ulaže u Kijev, više zemlje će se vratiti Rusiji

RTV pre 2 minuta
Rim: Jedan radnik ostao zarobljen, drugi teže povređen u urušavanju srednjovekovne kule

Rim: Jedan radnik ostao zarobljen, drugi teže povređen u urušavanju srednjovekovne kule

RTV pre 22 minuta