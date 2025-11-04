Vladimir Štimac pušten da se brani sa slobode

Vladimir Štimac pušten da se brani sa slobode

Bivši košarkaš i reprezentativac Srbije Vladimir Štimac pušten je da se brani sa slobode.

Aleksandra Štimac, supruga Vladimira Štimca koji se nalazi u pritvoru, napisala je na Iksu da je pušten da se brani sa slobode. Štimac je danas saslušan u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu zbog sumnje da je 2. novembra tokom protesta ispred Doma Narodne skupštine Srbije pozivao na nasilnu promenu ustavnog uređenja. Štimac je na saslušanju negirao izvršenje krivičnog dela, saopšteno je iz tog tužilaštva. Nakon saslušanja tužilaštvo je sudiji za prethodni postupak
