„Prvo je otet Vladimir Štimac, onda je oteta i njegova žalba, sad tužilac ponovo pokušava da ga otme“: Oglasili se advokati nakon saslušanja košarkaša

Nakon saslušanja Vladimira Štimca, njegovi advokati Vladimir Terzić i Nikola Lakić su se obratili okupljenima ispred Palate pravde, ponovo ukazujući na niz propusta i nelogičnosti u slučaju privedenog bivšeg košarkaša.

Kako su otkrili, tužiteljka je već na početku saslušanja najavila da će tražiti pritvor za Štimca bez obzira šta on bude ispričao. „Žalba koju smo juče predali u 17.00 časova policija još nije dostavila, a bila je dužna da je dostavi odmah“, kazao je advokat Nikola Lakić ispred Palate pravde nakon današnjeg saslušanja Vladimira Štimca u tužilaštvu. „Sad smo pričali sa kolegama i svi se živi krste“, dodao je Lakić, na šta se nadozvezao njegov kolega, takođe branilac