Vladimir Štimac saslušan, danas odluka o određivanju pritvora

Advokat Nikola Lakić saopštio je da je bivši košarkaški reprezentativac i kativista Vladimir Štimac jutros saslušan u Višem javnom tužilaštvu i da će odluka o eventualnom određivanju pritvora biti doneta tokom dana.

Lakić je agenciji Beta kazao da će tužilaštvo zatražiti određivanje pritvora do 30 dana, a da će o tome odlučivati sudija za prethodni postupak. "Odbrana je juče u 17 časova podnela žalbu na rešenje o policijskom zadržavanju Vladimira Štimca. Međutim, tu žalbu policija nije dostavila sudiji za prethodni postupak. I mimo toga Štimac je jutros saslušan u tužilaštvu", kazao je Lakić. Više javno tužilaštvo u Beogradu tereti Štimca da je "2. novembra 2025. godine u