Saslušan Vladimir Štimac: Negirao izvršenje krivičnog dela

Euronews pre 54 minuta  |  Autor: Tanjug
Saslušan Vladimir Štimac: Negirao izvršenje krivičnog dela
U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu saslušan je Vladimir Štimac zbog postojanja osnova sumnje da je 2. novembra 2025. godine u popodnevnim i večernjim časovima na Trgu Nikole Pašića u neposrednoj blizini Doma Narodne skupštine Republike Srbije pozivao na nasilnu promenu ustavnog uređenja i podstrekavao učesnike neprijavljenog skupa da izvrše napad na učesnike drugog prijavljenog skupa, koji se održava u Pionirskom parku, zatim na policijske službenike, kao i na
