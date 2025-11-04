VJT: Vladimir Štimac saslušan zbog navodnog pozivanja na nasilnu promenu ustavnog uređenja -negirao je krivicu

N1 Info pre 4 sati  |  N1 Beograd
VJT: Vladimir Štimac saslušan zbog navodnog pozivanja na nasilnu promenu ustavnog uređenja -negirao je krivicu
Aktivista i bivši košarkaš Vladimir Štimac saslušan je jutros u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu zbog navodnog pozivanja na nasilnu promenu ustavnog uređenja gde je negirao krivicu za ono što mu se stavlja na teret. "U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu saslušan je Vladimir Š. zbog postojanja osnova sumnje da je 2. novembra 2025. godine u popodnevnim i večernjim časovima na Trgu Nikole Pašića u neposrednoj blizini Doma Narodne skupštine Republike Srbije pozivao
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Sudija odbio pritvor za Štimca, VJT najavljuje žalbu

Sudija odbio pritvor za Štimca, VJT najavljuje žalbu

RTV pre 3 sata
Vladimir Štimac pušten da se brani sa slobode

Vladimir Štimac pušten da se brani sa slobode

NIN pre 3 sata
„Prvo je otet Vladimir Štimac, onda je oteta i njegova žalba, sad tužilac ponovo pokušava da ga otme“: Oglasili se advokati…

„Prvo je otet Vladimir Štimac, onda je oteta i njegova žalba, sad tužilac ponovo pokušava da ga otme“: Oglasili se advokati nakon saslušanja košarkaša

Nova pre 4 sati
Advokat Lakić: Štimac saslušan u tužilaštvu, odluka o pritvoru u toku dana

Advokat Lakić: Štimac saslušan u tužilaštvu, odluka o pritvoru u toku dana

N1 Info pre 5 sati
Vladimir Štimac saslušan, danas odluka o određivanju pritvora

Vladimir Štimac saslušan, danas odluka o određivanju pritvora

Radio 021 pre 5 sati
Štimac na saslušanju negirao krivicu, tužilaštvo traži pritvor

Štimac na saslušanju negirao krivicu, tužilaštvo traži pritvor

IndeksOnline pre 5 sati
Saslušan Vladimir Štimac: Negirao izvršenje krivičnog dela

Saslušan Vladimir Štimac: Negirao izvršenje krivičnog dela

Euronews pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaTužilaštvoVladimir Štimac

Društvo, najnovije vesti »

Gledajte UŽIVO Dan uživo: Dan i noć pred Ćacilendom

Gledajte UŽIVO Dan uživo: Dan i noć pred Ćacilendom

N1 Info pre 20 minuta
Neformalna grupa sudija i tužilaca: Protivustavno da predsednik ocenjuje ispravnost sudskih odluka

Neformalna grupa sudija i tužilaca: Protivustavno da predsednik ocenjuje ispravnost sudskih odluka

N1 Info pre 29 minuta
Francuska književna nagrada Gonkur dodeljena piscu Loranu Movinjeu

Francuska književna nagrada Gonkur dodeljena piscu Loranu Movinjeu

Beta pre 50 minuta
V.D. DIREKTORA VALJEVSKE GIMNAZIJE: “BLOKADA ŠKOLE NEZAKONITA”

V.D. DIREKTORA VALJEVSKE GIMNAZIJE: “BLOKADA ŠKOLE NEZAKONITA”

Valjevska posla pre 29 minuta
Mojsilović i Hupis razgovarali o unapređenju bilateralne vojne saradnje

Mojsilović i Hupis razgovarali o unapređenju bilateralne vojne saradnje

RTV pre 35 minuta