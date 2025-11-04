VJT: Vladimir Štimac saslušan zbog navodnog pozivanja na nasilnu promenu ustavnog uređenja -negirao je krivicu

Aktivista i bivši košarkaš Vladimir Štimac saslušan je jutros u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu zbog navodnog pozivanja na nasilnu promenu ustavnog uređenja gde je negirao krivicu za ono što mu se stavlja na teret. "U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu saslušan je Vladimir Š. zbog postojanja osnova sumnje da je 2. novembra 2025. godine u popodnevnim i večernjim časovima na Trgu Nikole Pašića u neposrednoj blizini Doma Narodne skupštine Republike Srbije pozivao