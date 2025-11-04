Sudija odbio pritvor za Štimca, VJT najavljuje žalbu

RTV pre 9 sati  |  Tanjug
Sudija odbio pritvor za Štimca, VJT najavljuje žalbu

BEOGRAD - U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu saslušan je Vladimir Štimac zbog sumnje da je 2. novembra 2025. godine u popodnevnim i večernjim časovima na Trgu Nikole Pašića u neposrednoj blizini Doma Narodne skupštine pozivao na nasilnu promenu ustavnog uređenja i podstrekivao učesnike neprijavljenog skupa da izvrše napad na učesnike drugog prijavljenog skupa, koji se održava u Pionirskom parku, zatim na policijske službenike, kao i na nasilno svrgavanje nosilaca najviših državnih funkcija.

Osumnjičeni je na saslušanju negirao izvršenje krivičnog dela, saopšteno je iz tog tužilaštva. Nakon saslušanja tužilaštvo je sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu predložilo da Vladimiru Š. odredi pritvor da ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu. Kako Tanjug saznaje reč je o bivšem košarkašu Vladimiru Štimcu, a na teret mu se stavlja krivično delo pozivanje na nasilnu promenu ustavnog uređenja. Postoje osnovi sumnje da je on 2.
