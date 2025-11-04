Subotičani treći dan zaredom blokirali centar grada u znak podrške Dijani Hrki

Radio 021 pre 1 sat  |  Beta
Subotičani treći dan zaredom blokirali centar grada u znak podrške Dijani Hrki

Grupa građana Subotice blokirala je, treći dan zaredom saobraćaj na raskrsnici u centru grada, u znak podrške Dijani Hrka čije je sin poginuo u padu novosadske nadstrešnice, a koja štrajkuje glađu u Beogradu.

Blokada je organizovana kod hotela "Patria", od 17.00 do 18.15, javila je reporterka agncije Beta. Građani su duvali u pištaljke i nosili transparente sa natpisima "Mame uz mame protiv mašinerije" a održali su i 16 minuta tišine u znak sećanja na 16 stradalih u novosadskoj tragediji. Za razliku od prethodna dva dana, učesnici protesta ovog puta nisu odlazili do prostorija Srpske napredne stranke, koje se nalaze u blizini raskrsnice. Ispred prostorija su se nalazile
Otvori na 021.rs

Povezane vesti »

Građani oslobodili „uhapšeni“ autobus Milomira Jaćimovića

Građani oslobodili „uhapšeni“ autobus Milomira Jaćimovića

Vreme pre 24 minuta
Policijska brigada opkolila Jaćimovićev autobus u Beogradu

Policijska brigada opkolila Jaćimovićev autobus u Beogradu

Novi magazin pre 5 minuta
(VIDEO) Policijska brigada opkolila Jaćimovićev autobus u Beogradu

(VIDEO) Policijska brigada opkolila Jaćimovićev autobus u Beogradu

N1 Info pre 40 minuta
Tenzično u centru Beograda: Jake snage Žandarmerije kod Pravnog fakulteta, autobus Jaćimovića zaustavljen na raskrsnici

Tenzično u centru Beograda: Jake snage Žandarmerije kod Pravnog fakulteta, autobus Jaćimovića zaustavljen na raskrsnici

Nedeljnik pre 45 minuta
Policija pretresala autobus novosadskih studenata na putu za Beograd

Policija pretresala autobus novosadskih studenata na putu za Beograd

Nedeljnik pre 1 sat
Srbija mora da prevaziđe podele, poručila Delegacija Evropske unije

Srbija mora da prevaziđe podele, poručila Delegacija Evropske unije

Slobodna Evropa pre 1 sat
Jaćimovićevi autobusi pretresani na naplatnoj rampi, grupa ipak nastavila put prema Beogradu

Jaćimovićevi autobusi pretresani na naplatnoj rampi, grupa ipak nastavila put prema Beogradu

N1 Info pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

SuboticaSrpska napredna stranka

Politika, najnovije vesti »

Osmani poverila mandat Konjufci za formiranje nove Vlade Kosova

Osmani poverila mandat Konjufci za formiranje nove Vlade Kosova

Danas pre 1 sat
Predsednik Srbije iz Brisela: Postoji mala mogućnost da otvorimo Klaster 3 pre kraja godine

Predsednik Srbije iz Brisela: Postoji mala mogućnost da otvorimo Klaster 3 pre kraja godine

Danas pre 1 sat
Zašto SNS pomera skup iz Novog Sada za Beograd? Opozicija tvrdi da će im se odluka obiti o glavu

Zašto SNS pomera skup iz Novog Sada za Beograd? Opozicija tvrdi da će im se odluka obiti o glavu

Danas pre 2 sata
ZLF i PSG o izveštaju EK: Jasno ukazano da je Srbija oteta država od strane vlasti

ZLF i PSG o izveštaju EK: Jasno ukazano da je Srbija oteta država od strane vlasti

Danas pre 2 sata
Vučić tvrdi da nije obavešten o sutrašnjem velikom skupu SNS u Ćacilendu, on se sprema za Novi Sad

Vučić tvrdi da nije obavešten o sutrašnjem velikom skupu SNS u Ćacilendu, on se sprema za Novi Sad

Danas pre 2 sata