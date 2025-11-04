Subotičani treći dan zaredom blokirali centar grada u znak podrške Dijani Hrki

Grupa građana Subotice blokirala je, treći dan zaredom saobraćaj na raskrsnici u centru grada, u znak podrške Dijani Hrka čije je sin poginuo u padu novosadske nadstrešnice, a koja štrajkuje glađu u Beogradu.

Blokada je organizovana kod hotela "Patria", od 17.00 do 18.15, javila je reporterka agncije Beta. Građani su duvali u pištaljke i nosili transparente sa natpisima "Mame uz mame protiv mašinerije" a održali su i 16 minuta tišine u znak sećanja na 16 stradalih u novosadskoj tragediji. Za razliku od prethodna dva dana, učesnici protesta ovog puta nisu odlazili do prostorija Srpske napredne stranke, koje se nalaze u blizini raskrsnice. Ispred prostorija su se nalazile