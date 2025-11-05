"To nam je potrebno od Bogdanovića"

Dobio je Bogdan Bogdanović ozbiljniju šansu prvi put ove sezone i iskoristio je svoje minute.

Otvorila se mogućnost da srpski košarkaš dobije više minuta usled umora Kavaja Lenarda i Bredlija Bila, i videlo se da mu prija period na parketu. Upisao je 11 poena, šest skokova i četiri asistencije, a njegovom partijom je bio zadovoljan i trener Tajron Lu. "Bio je agresivan, napadao koš. Igrao je na pravi način, donosio dobre odluke u pik-en-rolu i uzimao šuteve kada mu se situacija otvarala. Igrao je bez razmišljanja. Igrao je košarku. I to nam je potrebno od