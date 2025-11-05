Kupila Šanel torbu 2005. za 1600 evra, danas bi iskeširala mnogo više: "Bolje da sam skupljala torbice, nego se zezala"

Danas je teško naći nešto što nije poskupelo, ali retke kategorije u poslednjih desetak godina doživele su tako snažan rast cena kao luksuzne torbe.

Posebno Šanel, čije su cene u samo desetak godina porasle toliko da se nekadašnji iznosi danas čine gotovo neverovatnima. Koliko se situacija promenila najbolje pokazuje primer TikTokerke Šari Lot, koja je nedavno otkrila koliko je platila svoju prvu Šanel torbu 2005. godine – i koliko bi je platila danas. Šari je otkrila da je torbu kupila u Šanel butiku u hotelu Beladžio u Las Vegasu. Reč je o većem modelu od lakirane kože, crne boje, s lancem. Torba je i danas u