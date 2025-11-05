U Nišu skup podrške Dijani Hrki

„Zajedno dižemo glas za istinu, pravdu i solidarnost.

Naša šetnja je simbol zajedništva, otpora i vere u bolje društvo. Niš stoji uz tebe, Dijana Hrka“, izjavili su organizatori. Niški studenti su najavili da će organizovano otputovati za Beograd kako bi pružili podršku Dijani Hrki, majci nastradalog Stefana Hrke. „Dijana je od početka bila uz sve nas, hrabra, istrajna i dostojanstvena u svojoj borbi za istinu i pravdu za svog sina. Sada smo joj potrebniji više nego ikada, da pokažemo da u toj borbi nije i da nikada