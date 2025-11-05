Ispred Gradske kuće u Užicu održan skup podrške Dijani Hrki (VIDEO)

Večeras se ispred Gradske kuće u Užicu održava skup podrške Dijani Hrki, majci koja već treći dan štrajkuje glađu tražeći istinu i odgovornost za smrt svog sina, koji je nastradao prilikom pada nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu 1. novembra prošle godine. Posle protesta ispred Gradske kuće krenulo se u protestnu šetnju i blokadu magistrale. <span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;"