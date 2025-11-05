Fudbaleri Partizana velikim preokretom pobedili Javor u Ivanjici

IVANJICA – Fudbaleri Partizana su u prvom meču posle smene Srđana Blagojevića pobedili kao gosti Javor rezultatom 3:2 u zaostalom meču Superlige Srbije.

Utakmica u Ivanjici počela je minutom ćutanja u čast tragično preminulog Mladena Žižovića, trenera kragujevačkog Radničkog, koji je preminuo u ponedeljak tokom meča protiv Mladosti u Lučanima. Gosti su u Ivanjici poveli u 21. minutu, Ognjen Ugrešić je bio asistent, a povratnik u tim Jovan Milošević strelac. Javor je posle intervencije iz VAR sobe opravdano dobio penal u 25. minutu koji je u gol pretvorio Dušan Pantelić. Rezervista Mateja Zuvić u 34. minutu postiže
