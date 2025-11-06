Brutalan tripl-dabl Jokića protiv Jovića VIDEO

Nikola Jokić je ostvario peti tripl-dabl u sezoni sa 33 poena, 16 asistencija i 15 skokova, predvodeći Denver Nagetse do pobede nad Majami Hitom rezultatom 122:112 u sredu uveče.

Jokić je šutirao 12 od 18 iz igre, a tripl-dabl je kompletirao ofanzivnim skokom šest minuta i 36 sekundi pre kraja treće četvrtine. To mu je već treći tripl-dabl za tri četvrtine ove sezone, a 71. takav u karijeri. Ovo je sedmi put da je Jokić imao meč sa najmanje 30 poena uz po 15 skokova i asistencija. Od 1980. svi ostali igrači su ukupno zabeležili sedam takvih utakmica! A ako se ovoj statistici doda i 75% šuta iz igre, onda Jokić ima tri takve utakmice u