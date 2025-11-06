Manojlović: “Potpuna propast ćaci skupa u Beogradu, pogasili svetla da se ne vidi koliko ih je malo” (VIDEO)

Sinoć je u Beogradu (5. novembar) održan skup pristalica Srpske napredne stranke u šatorskom naselju “ćacilend”, a lider pokreta Kreni-Promeni, Savo Manojlović, ocenio je ovo okupljanje kao “potpuni fijasko”.

Pritom je objavio uporedni snimak komemorativnog skupa u Novom Sadu i sinoćnjeg SNS skupa. “Snimak sve pokazuje. Potpuni fijasko Ćaci skupa. Čak su pogasili svetla da se ne bi videlo koliko ih je malo”, naveo je Manojlović uz objavljeni video. Ministarstvo unutrašnjih poslova ranije je saopštilo da je na komemorativnom skupu u Novom Sadu prisustvovalo 39.000 građana, dok je, prema njihovim navodima, u “ćacilendu” sinoć bilo 47.500 ljudi, prenosi N1. Snimak sve
Zašto mažu tovatnu mast na ogradu Ćacilenda: Profesor Zec o "maštovitom parku" i tome šta su mu policajci rekli

AJS: MUP dezinformisao javnost, ispred skupštine bilo oko 14.000 ljudi

Dva skupa ispred Skupštine Srbije - okupljanja visokog rizika pokazala duboku polarizaciju društva

