Kakvo nas vreme danas očekuje?

Nedeljnik pre 1 sat
Kakvo nas vreme danas očekuje?
U Srbiji će danas ujutro ponegde na zapadu Vojvodine, po kotlinama i dolinama reka biti kratkotrajna magla, a u severnim, zapadnim i centralnim predelima Srbije mestimično i slab prizemni mraz, dok će tokom dana biti pretežno sunčano, osim na istoku i jugu Srbije gde će biti oblačno, od sredine dana sa kišom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Duvaće slab do umeren istočni i jugoistočni vetar, u donjem Podunavlju povremeno i jak. Najniža temperatura će
Otvori na nedeljnik.co.rs

Povezane vesti »

Jutro donosi mraz i maglu, dan sunčan, na jugu kiša

Jutro donosi mraz i maglu, dan sunčan, na jugu kiša

Serbian News Media pre 59 minuta
Kakvo nas vreme očekuje danas?

Kakvo nas vreme očekuje danas?

Danas pre 1 sat
Danas u Srbiji sunčano: Najviša dnevna temperatura do 16

Danas u Srbiji sunčano: Najviša dnevna temperatura do 16

NIN pre 1 sat
Jutro hladno sa mrazom i maglom, tokom dana razvederavanje

Jutro hladno sa mrazom i maglom, tokom dana razvederavanje

Glas Zapadne Srbije pre 1 sat
Danas će u Sremskoj Mitrovici biti pretežno sunčano i suvo.

Danas će u Sremskoj Mitrovici biti pretežno sunčano i suvo.

Ozon pre 1 sat
Taman oblak ide ka Srbiji: Evo kakvo će vreme biti za vikend i koliko će dugo padati kiša

Taman oblak ide ka Srbiji: Evo kakvo će vreme biti za vikend i koliko će dugo padati kiša

Nova pre 1 sat
Vremenska prognoza za četvrtak, 6. novembar: Danas ujutro magla, tokom dana pretežno sunčano

Vremenska prognoza za četvrtak, 6. novembar: Danas ujutro magla, tokom dana pretežno sunčano

Beta pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Vojvodina

Vojvodina, najnovije vesti »

NAJAVA: Humanitarni koncert za Dijanu Maljković 20. novembra u Kulturnom centru Humanitarni koncert

NAJAVA: Humanitarni koncert za Dijanu Maljković 20. novembra u Kulturnom centru Humanitarni koncert

Volim Zrenjanin pre 9 minuta
U Rumi uhapšen Novopazarac zbog nedozvoljenog prometa akciznih proizvoda

U Rumi uhapšen Novopazarac zbog nedozvoljenog prometa akciznih proizvoda

Politika pre 3 minuta
Muškarac uhapšen kod Rume zbog 3.080 paklica cigareta bez dokumentacije

Muškarac uhapšen kod Rume zbog 3.080 paklica cigareta bez dokumentacije

Radio 021 pre 9 minuta
Pojedine ulice u Kaću i Sremskoj Kamenici bez vode zbog havarija

Pojedine ulice u Kaću i Sremskoj Kamenici bez vode zbog havarija

Radio 021 pre 25 minuta
Guslarsko veče u Kulturnom centru Zrenjanin

Guslarsko veče u Kulturnom centru Zrenjanin

I Love Zrenjanin pre 39 minuta