Kakvo nas vreme danas očekuje?

U Srbiji će danas ujutro ponegde na zapadu Vojvodine, po kotlinama i dolinama reka biti kratkotrajna magla, a u severnim, zapadnim i centralnim predelima Srbije mestimično i slab prizemni mraz, dok će tokom dana biti pretežno sunčano, osim na istoku i jugu Srbije gde će biti oblačno, od sredine dana sa kišom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Duvaće slab do umeren istočni i jugoistočni vetar, u donjem Podunavlju povremeno i jak. Najniža temperatura će