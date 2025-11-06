Sajber rat u Italiji: Ruski hakeri napadaju državu, broj incidenata eksplodirao
Telegraf pre 56 minuta | Telegraf.rs
Vladine institucije pod najvećim udarom
Italija je u prvoj polovini 2025. godine postala jedno od glavnih svetskih žarišta sajber napada. Prema izveštaju Klusita, Italijanskog udruženja za informacionu bezbednost, čak 10,2 odsto globalnih napada dogodilo se upravo u ovoj zemlji, što je rast u odnosu na 9,9 odsto iz 2024. godine i više nego trostruko uvećanje u odnosu na 2021. Najveći broj napada pogodio je vladine institucije i vojni sektor, koji sada čini 38 procenata svih sajber-incidenata u Italiji.