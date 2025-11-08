Jeziva poruka Ukrajincima: To je bila vaša poslednja šansa - sada nema spasa

B92 pre 1 sat
Jeziva poruka Ukrajincima: To je bila vaša poslednja šansa - sada nema spasa

Savetnik lidera Donjecke Narodne Republike Ivan Klimakovski, izjavio je da "ukrajinske snage više nemaju mogućnost da se povuku iz Krasnoarmejska (kako Rusi nazivaju ukrajinski grad Pokrovsk) nakon što su ruske snage blokirale sve puteve.

"Neprijatelj više ne može da napusti Krasnoarmejsk. Poslednji put je sada potpuno pod našom kontrolom", rekao je Kimakovski, a citira ga državna agencija ruske vlade TASS. On je tvrdio da je samo mali deo ukrajinskih snaga uspeo da pobegne u pravcu Mirnograda, koji Rusi zovu Dimitrov. Podsećanja radi, Rusija je danas objavila da njene snage nastavljaju napredovanje u bitkama oko strateški ključnih ukrajinskih gradova Pokrovska i Kupjansk i da su osvojile selo na
Nuklearni rat se nikad ne može dobiti: Generalni sekretar NATO-a uputio oštro upozorenje Putinu

UKRAJINSKA KRIZA: Sve termoelektrane "Centrenerga" prestale da rade; Napadnuto vozilo humanitarne misije u Donjeckoj oblasti

Napadnuto vozilo humanitarne misije u Donjecku; Mađarska izuzeta od sankcija SAD na ruske energente

Vladimire, ne igraj se! Mark Rute poslao upozorenje Moskvi: "Putin mora znati da je nuklearni rat kraj svega!"

Pakao Pokrovska! 700 Ukrajinaca položilo oružje - zapad u šoku!

Čvrst stav se isplati: Velika Orbanova pobeda – sad je na Srbiji da podigne barjak

Borbe za ključni grad, pokrovsk pada? U napadu na Dnjepropetrovsk troje poginulo, ima ranjenih

Nuklearni rat se nikad ne može dobiti: Generalni sekretar NATO-a uputio oštro upozorenje Putinu

Zatvorene sve termoelektrane u Ukrajini: "Stali smo, trenutno nema proizvodnje struje, nula!"

Bivšem poljskom ministru pravde oduzet imunitet

Ruski napadi na energetsku infrastrukturu Ukrajine, četvoro mrtvih

Sudanska vojska presrela dron paravojne jedinice RSF

