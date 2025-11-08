Savetnik lidera Donjecke Narodne Republike Ivan Klimakovski, izjavio je da "ukrajinske snage više nemaju mogućnost da se povuku iz Krasnoarmejska (kako Rusi nazivaju ukrajinski grad Pokrovsk) nakon što su ruske snage blokirale sve puteve.

"Neprijatelj više ne može da napusti Krasnoarmejsk. Poslednji put je sada potpuno pod našom kontrolom", rekao je Kimakovski, a citira ga državna agencija ruske vlade TASS. On je tvrdio da je samo mali deo ukrajinskih snaga uspeo da pobegne u pravcu Mirnograda, koji Rusi zovu Dimitrov. Podsećanja radi, Rusija je danas objavila da njene snage nastavljaju napredovanje u bitkama oko strateški ključnih ukrajinskih gradova Pokrovska i Kupjansk i da su osvojile selo na