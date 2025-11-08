"To je bio ciljani napad"; Ruski dron udario u vozilo humanitarne misije

Ruski dron pogodio je danas na ulazu u grad Kostjantinovka u Donjeckoj oblasti vozilo humanitarne organizacije "Proliska" u kojem su bili volonteri i novinari iz Španije i Austrije, izjavio je šef te humanitarne misije JevhenaTkačov.

"Trebalo je da idemo kao dobrovoljci sa kapelanom Olegom Tkačenkom u njegovom oklopnom vozilu da evakuišemo ljude. Imali smo četiri ili pet adresa. U jednom trenutku smo ugledali neprijateljski dron, zaustavili smo auto i on je počeo da se kreće prema nama. Iskočili smo u poslednjem trenutku pre napada", rekao je Tkačov, prenosi Ukrinform. Prema rečima Tkačova, dron je ciljao vozilo humanitarne misije "Proliska" koje je izgorelo. "To je bio ciljani napad, uprkos