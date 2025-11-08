"To je bio ciljani napad"; Ruski dron udario u vozilo humanitarne misije

B92 pre 49 minuta
"To je bio ciljani napad"; Ruski dron udario u vozilo humanitarne misije

Ruski dron pogodio je danas na ulazu u grad Kostjantinovka u Donjeckoj oblasti vozilo humanitarne organizacije "Proliska" u kojem su bili volonteri i novinari iz Španije i Austrije, izjavio je šef te humanitarne misije JevhenaTkačov.

"Trebalo je da idemo kao dobrovoljci sa kapelanom Olegom Tkačenkom u njegovom oklopnom vozilu da evakuišemo ljude. Imali smo četiri ili pet adresa. U jednom trenutku smo ugledali neprijateljski dron, zaustavili smo auto i on je počeo da se kreće prema nama. Iskočili smo u poslednjem trenutku pre napada", rekao je Tkačov, prenosi Ukrinform. Prema rečima Tkačova, dron je ciljao vozilo humanitarne misije "Proliska" koje je izgorelo. "To je bio ciljani napad, uprkos
Otvori na b92.net

Povezane vesti »

UKRAJINSKA KRIZA: Napadnuto vozilo humanitarne misije u Donjecku; Mađarska izuzeta od sankcija SAD na ruske energente

UKRAJINSKA KRIZA: Napadnuto vozilo humanitarne misije u Donjecku; Mađarska izuzeta od sankcija SAD na ruske energente

RTV pre 14 minuta
Čvrst stav se isplati: Velika Orbanova pobeda – sad je na Srbiji da podigne barjak

Čvrst stav se isplati: Velika Orbanova pobeda – sad je na Srbiji da podigne barjak

Sputnik pre 4 minuta
Napadnuto vozilo humanitarne misije u Donjecku; Mađarska izuzeta od sankcija SAD na ruske energente

Napadnuto vozilo humanitarne misije u Donjecku; Mađarska izuzeta od sankcija SAD na ruske energente

RTS pre 34 minuta
Pakao Pokrovska! 700 Ukrajinaca položilo oružje — zapad u šoku!

Pakao Pokrovska! 700 Ukrajinaca položilo oružje — zapad u šoku!

Alo pre 4 minuta
Gozba u Beloj kući! Evo kako je domaćin Tramp dočekao Orbana: Ovi specijaliteti su se našli na trpezi

Gozba u Beloj kući! Evo kako je domaćin Tramp dočekao Orbana: Ovi specijaliteti su se našli na trpezi

Kurir pre 1 sat
Ukrajinske trupe prokockale poslednju šansu

Ukrajinske trupe prokockale poslednju šansu

Politika pre 59 minuta
Mađarska obezbedila najniže cene energenata u Evropi

Mađarska obezbedila najniže cene energenata u Evropi

Politika pre 59 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

AustrijaDronŠpanija

Svet, najnovije vesti »

UKRAJINSKA KRIZA: Napadnuto vozilo humanitarne misije u Donjecku; Mađarska izuzeta od sankcija SAD na ruske energente

UKRAJINSKA KRIZA: Napadnuto vozilo humanitarne misije u Donjecku; Mađarska izuzeta od sankcija SAD na ruske energente

RTV pre 14 minuta
Čvrst stav se isplati: Velika Orbanova pobeda – sad je na Srbiji da podigne barjak

Čvrst stav se isplati: Velika Orbanova pobeda – sad je na Srbiji da podigne barjak

Sputnik pre 4 minuta
Premijer nije najplaćeniji: Objavljeno kolike su plate u Vladi Crne Gore

Premijer nije najplaćeniji: Objavljeno kolike su plate u Vladi Crne Gore

NIN pre 8 minuta
Putinove rotacije u sektoru odbrane

Putinove rotacije u sektoru odbrane

Vesti online pre 34 minuta
Napadnuto vozilo humanitarne misije u Donjecku; Mađarska izuzeta od sankcija SAD na ruske energente

Napadnuto vozilo humanitarne misije u Donjecku; Mađarska izuzeta od sankcija SAD na ruske energente

RTS pre 34 minuta