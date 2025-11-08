Orban: SAD neće sankcionisati Mađarsku zbog kupovine goriva iz Rusije, ali dobijaju nešto zauzvrat

Beta pre 38 minuta

Mađarski premijer Viktor Orban je rekao da je njegova zemlja dobila izuzeće od američkih sankcija na gorivo iz Rusije.

On je posle sastanka u Beloj kući s predsednikom Donaldom Trampom kazao da će to će omogućiti da ruska nafta i gas i dalje stižu u Mađarsku, što je znak bliskosti ta dva lidera.Zauzvrat je Mađarska u petak pristala da kupuje američki tečni prirodni gas (TPG), saopštio je američki Stejt department napominjući da se očekuje da će ugovori biti vrednosti 600 miliona dolara.

Dve države su se složile i da sarađuju u oblasti nuklearne energije, uključujući male modularne reaktore.

Uz to će Mađarska kupovati i nuklearno gorivo od američke kompanije Vestinghaus Elektrik, rekao je Orban.

To gorivo će koristiti mađarska nuklearna elektrane Pakš koja se do sada oslanjala na nuklearno gorivo iz Rusije, iako su mađarski zvaničnici ranije govorili da će Budimpešta nastaviti da kupuje rusko nuklearno gorivo.

Orban, dugogodišnji Trampov saveznik, došao je u četvrtak Vašington pokušavajući da ga ubedi da dozvoli Mađarskoj da nastavi da uvozi rusku naftu i gas bez podvrgavanja sankcijama koje je Trampova administracija uvela na rusko gorivo.

Orban je pristup ruskom gorivu ocenio kao "vitalan" za svoju zemlju i posle sastanka s Trampom kazao mađarskim novinarima da je Mađarskoj "odobreno potpuno izuzeće od sankcija" na ruski gas koji dobija gasovodom "Turski tok" i na naftu iz gasovoda "Družba".

"Zamolili smo predsednika da ukine sankcije", rekao je Orban i da je "predsednik odlučio, i rekao je da se sankcije neće primenjivati na ova dva gasovoda".

Ali zvaničnik Bele kuće koji ne želi da mu se objavi ime, rekao je posle sastanka Tramp-Orban da će Mađarska dobiti samo izuzeće na godinu dana.

Mađarska je i pod velikim pritiskom Evropske unije da okonča svoju zavisnost od goriva iz Rusije, pošto je većina članica EU već znatno smanjila ili obustavila uvoz ruske nafte i gasa u sklopu mera da Moskvi uskrati prihode od toga za finansiranje njenog rata protiv Ukrajine.

Orbana je u Vašington pratila velika delegacija članova kabineta, poslovnih ljudi i desničarskih političkih uticajnih ličnosti sa bliskim vezama s njegovom vladom. Delegacija je od mađarskog avio-prevoznika Viz Er za putovanje iznajmila komercijalni avion za 220 putnika.

Pre Orbanovog dolaska u četvrtak, dvostranačka grupa američkih senatora predstavila je rezoluciju kojom se poziva Mađarska da okonča svoju zavisnost od goriva iz Rusije.

U rezoluciji koju je potpisalo 10 senatora, "izražava se zabrinutost što Mađarska nije pokazala nikakve znake smanjenja svoje zavisnosti od ruskog fosilnog goriva" i poziva Budimpešta da se pridržava plana Evropske unije da do kraja 2027. godine obustavi sav uvoz gorica iz Rusije.

"Evropa je postigla izuzetan napredak prekidajući svoje energetske veze sa Moskvom, ali postupanje Mađarske i dalje potkopava kolektivnu bezbednost i ohrabruju Kremlj", piše u saopštenju senatorke Demokratske stranke Džin Šahin koja je potpisala taj dokument.

(Beta, 08.11.2025)