Kakvo će vreme biti danas?

Danas pre 4 sati  |  Beta
U Srbiji će danas biti pretežno oblačno, mestimično sa kišom, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavod.

Duvaće slab i umeren, u donjem Podunavlju i u planinskim predelima povremeno i jak istočni i jugoistočni vetar, uveče u slabljenju i skretanju na zapadni i jugozapadni. Uveče postepeni prestanak padavina. Najniža temperatura biće od tri do devet, a najviša od devet do 14 stepeni. U Beogradu će biti oblačno, povremeno sa kišom. Uveče prestanak padavina. Temperatura bez većeg kolebanja od osam do 10 stepeni.
Čubrilo je upravo izbacio novu prognozu i od ovog datuma najavljuje otopljenje koje će potrajati

Rhmz upozorava Srbiju čeka oblačan i kišovit vikend, od utorka sunce

Promenljivo vreme u Srbiji – kada nas očekuje razvedravanje i porast temperature?

Dnas u Srbiji kišno i oblačno: Najviša dnevna temperatura do 14 stepeni

Kiša ne odustaje ni danas! Ali stiže promena – evo kada konačno dolazi sunce

U Srbiji oblačno, mestimično s kišom

Oblačno, povremeno sa kišom - temperatura do 14 stepeni

Najveće interesovanje i ove godine vladalo za subvencionisanu kupovinu traktora

U Slanu baru po bodove za vrh tabele

Leskovac nakon poplava i dalje pod vodom: Upućen apel meštanima

Vukašin Slavković: Kragujevac nije ni mali, ni mrtav grad

PIROT DOMAĆIN ZIMSKOG PRVENSTVA PLIVAČKOG SAVEZA CENTRALNE SRBIJE

