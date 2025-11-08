Mirno jutro ispred Skupštine: Takovska i Bulevar kralja Aleksandra prohodne za saobraćaj

Euronews pre 12 minuta  |  Autor: Tanjug
Ispred Skupštine Srbije i ovog jutra je mirno, a Takovska, Kneza Miloša i Bulevar kralja Aleksandra, koje su prethodnih dana povremeno blokirale grupe građana, prohodne su za saobraćaj.

U blizini parlamenta, na raskrsnici Takovske i Bulevara kralja Aleksandra, nalazi se šator u kojem je Dijana Hrka, čiji je sin poginuo u padu nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu, a koja od nedelje, 2. novembra, štrajkuje glađu, dok je sa njom i manja grupa građana koji joj pružaju podršku. Na toj raskrsnici povremeno su se prethodnih dana okupljale grupe građana koje su blokirale saobraćaj. Takođe, između Doma Narodne skupštine i Takovske ulice
Vreme pre 8 minuta
RTV pre 1 sat
RTS pre 33 minuta
Pravda pre 1 sat
Danas pre 10 sati
Danas pre 14 sati
Beta pre 19 minuta
Euronews pre 12 minuta
Vreme pre 8 minuta
Pravda pre 28 minuta
RTS pre 13 minuta