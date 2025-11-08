Dijana Hrka sedmi dan u štrajku glađu: „Sve je sada u Božjim rukama“

Dijana Hrka, majka Stefana Hrke poginulog u padu nadstrešnice, sedmi dan štrajkuje glađu.

Ona se danas i pričestila u Crkvi Svetog Marka, uz poruku da je sada „sve u Božjim rukama“. Reči podrške pružio joj je i Milovan Milivojević, otac mladića koji je stradao u „Namenskoj“ u Lučanima. Kako je rekla za N1 onda se oseća dobro, iako je umorna jer, kako kaže, nije pripremljeno ušla u štrajk glađu. Navodi i da je pre štrajka, šetala sa studentima do Novog Sada, išla na obeležavaje godišnjice pada nadstrešnice, a samo dan potom prestala da se hrani, pa je