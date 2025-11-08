Paprike punjene kupusom bez sirćeta i konzervansa: Starinski recept za zimnicu čarobnog ukusa!

Kurir pre 10 minuta  |  Srbija Danas)
Paprike punjene kupusom bez sirćeta i konzervansa: Starinski recept za zimnicu čarobnog ukusa!

Kada se pomene zimnica, jedno od prvih jela koje svima padne na pamet jesu paprike punjene kupusom.

To je specijalitet koji se u našim krajevima priprema već decenijama, a tajna njegovog ukusa leži u jednostavnosti i prirodnim sastojcima. Za razliku od mnogih recepata koji se danas koriste, ovaj starinski način ne zahteva sirće, konzervans ili vinobran, već se oslanja na prirodnu fermentaciju – baš kao što su radile naše bake. Rezultat? Hrskave paprike i sočan kupus, savršeni kao salata uz svako jelo tokom zime. Priprema traje kratko, a ukus će vas podsetiti na
Otvori na kurir.rs

Zimnica »

Recept za mastan kiseli kupus: Mnogi su prvi put čuli za ovu gurmansku zimnicu, a evo i kako se pravi

Recept za mastan kiseli kupus: Mnogi su prvi put čuli za ovu gurmansku zimnicu, a evo i kako se pravi

Kurir pre 1 dan
Paprike u pavlaci – zimnica koja se lako pravi i još lakše nestaje sa stola

Paprike u pavlaci – zimnica koja se lako pravi i još lakše nestaje sa stola

City magazine pre 8 dana
Nema ko ga ne voli, ali ne smeju svi da ga jedu Jedna od najzdravijih zimnica može da bude pogubna po zdravlje! Na udaru…

Nema ko ga ne voli, ali ne smeju svi da ga jedu Jedna od najzdravijih zimnica može da bude pogubna po zdravlje! Na udaru želudac i srce

Dnevnik pre 10 dana
Sorta kupusa koja nije za kiseljenje: Privlači izgledom, a raspadne se u kaci pre decembra

Sorta kupusa koja nije za kiseljenje: Privlači izgledom, a raspadne se u kaci pre decembra

Kurir pre 17 dana
Ukusi tradicije u Niškoj tvrđavi: Održana 17. manifestacija „Naj zimnica”

Ukusi tradicije u Niškoj tvrđavi: Održana 17. manifestacija „Naj zimnica”

Gradski portal 018 pre 23 dana
Kada nemate mesta za bure napravite kiseli kupus u tegli Jednostavno i brzo do odlične zimnice

Kada nemate mesta za bure napravite kiseli kupus u tegli Jednostavno i brzo do odlične zimnice

Dnevnik pre 25 dana
Kiseli krastavci bez sirćeta i šećera Neuporedivo bolji od kupovnih, a ovi trikovi garantuju uspeh

Kiseli krastavci bez sirćeta i šećera Neuporedivo bolji od kupovnih, a ovi trikovi garantuju uspeh

Alo pre 24 dana
Zimnica »

Ključne reči

zimnica

Zabava, najnovije vesti »

Paprike punjene kupusom bez sirćeta i konzervansa: Starinski recept za zimnicu čarobnog ukusa!

Paprike punjene kupusom bez sirćeta i konzervansa: Starinski recept za zimnicu čarobnog ukusa!

Kurir pre 10 minuta
Dnevni horoskop za 8. novembar: Ovnovi planiraju romantično putovanje, Device očekuje saradnja sa inostranstvom, a Rakove...

Dnevni horoskop za 8. novembar: Ovnovi planiraju romantično putovanje, Device očekuje saradnja sa inostranstvom, a Rakove...

Kurir pre 5 minuta
Tara dobija svoj biser – Panorama Resort & Spa: Luksuz koji dodiruje nebo!

Tara dobija svoj biser – Panorama Resort & Spa: Luksuz koji dodiruje nebo!

Kurir pre 15 minuta
Ova zvezda Granda vozi ferari od pola miliona evra! Saša Popović ga naterao da se prijavi za takmičenje, Suzana Jovanović ga…

Ova zvezda Granda vozi ferari od pola miliona evra! Saša Popović ga naterao da se prijavi za takmičenje, Suzana Jovanović ga obožava

Kurir pre 5 minuta
Vic dana Vozi pop auto i naleti na mrtvog magarca...

Vic dana Vozi pop auto i naleti na mrtvog magarca...

Alo pre 25 minuta