Vreme danas: Oblačno i kišovito, najviša temperatura 14 stepeni

Očekuje nas pretežno oblačan dan, koji će povremeno biti praćen kišom na pojedinim područjima, prema najnovijim informacijama Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Vremenske prilike će biti promenljive, ali bez drastičnih promena u temperaturi. Tokom dana duvaće slab do umeren vetar, istočnog i jugoistočnog smera. U donjem Podunavlju i u planinskim predelima, vetar može biti povremeno i jak. Pred kraj dana očekuje se promena, pa će vetar oslabiti i skrenuti na zapadni i jugozapadni pravac. Padavine će postepeno prestajati tokom večernjih sati. Temperature širom zemlje Najniže jutarnje temperature kretaće se u rasponu od tri