Subota u Novom Sadu donosi promenljivo oblačno vreme sa slabom kišom

Radio 021 pre 21 minuta
Subota će u Novom Sadu biti promenljivo oblačna.

Prema RHMZ-u, minimalna temperatura biće sedam stepena Celzijusa, a maksimalna 10°C. Moguća je i slaba kiša. Duvaće slab i umeren, u donjem Podunavlju i u planinskim predelima povremeno i jak istočni i jugoistočni vetar, uveče u slabljenju i skretanju na zapadni i jugozapadni. Uveče postepeni prestanak padavina. U Beogradu će biti oblačno, povremeno sa kišom. Uveče prestanak padavina. Usled očekivanih biometeoroloških prilika oprez se i dalјe savetuje osobama sa
Novi Sad

Radio 021 pre 21 minuta
