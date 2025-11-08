Građani ne treba da brinu o zalihama nafte u Srbiji, kaže Vučić

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da građani ne treba da brinu o zalihama nafte u zemlji, kao i da vlasti rešavaju pitanje menadžmenta kompanije "Lukoil" kojoj bi Sjedinjene Američke Države (SAD) trebalo da uvedu sankcije 21. novembra. "Ljudi ne treba da brinu.

Cena nafte je u poslednje dve nedelje skočila, ali ona ne skače zbog sankcija", rekao je Vučić 8. novembra za Radio-televiziju Srbije (RTS). On je naveo da će, povodom pitanja sankcija Naftnoj industriji Srbije (NIS), zajedno sa ruskim zvaničnicima, napisati pismo Organizaciji zemalja proizvođača nafte OPEK+ i vlastima u Vašingtonu povodom proglašenja perioda izuzeća od sankcija. Vučić je dodao da, što se tiče nafte i gasa, Srbija može da računa na podršku