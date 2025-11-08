Britanac osuđen zbog pokušaja špijunaže za Rusiju: Sanjao da bude Džejms Bond

Britanski državljanin Hauard Filips (65) osuđen je danas na sedam godina zatvora zbog pokušaja špijunaže u korist Rusije, saopštio je londonski sud.

Filips je u julu proglašen krivim jer je pokušao da preda informacije o bivšem britanskom ministru odbrane Grantu Šapsu dvojici muškaraca za koje je verovao da su ruski obaveštajci, ali su zapravo bili britanski tajni agenti, preneo je AP. "Bili ste spremni da izdate svoju zemlju zbog novca" rekla je sudija Bobi Čima-Grab tokom izricanja presude na Kraljevskom sudu u Vinčesteru. Dodala je da Filips "ima narcisoidne crte ličnosti i preuveličan osećaj sopstvene