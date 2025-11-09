Magla, kiša, Najniža temperatura 3 stepena RHMZ objavio prognozu, evo kada prestaju padavine u Srbiji

Alo
Danas će nakon maglovitog jutra u pojedinim delovima Srbije tokom dana biti umereno i potpuno oblačno vreme, na jugu i jugozapadu mestimično sa slabom kišom, navodi se u prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab do umeren južni vetar, na severu slab severni. Najniža temperatura biće od 3 do 9 stepeni, a najviša dnevna od 11 do 16. Tokom večeri i noći kiša se očekuje i u ostalim predelima Srbije, osim na severu Vojvodine gde će se zadržati suvo vreme. U Beogradu je ujutru u nižim delovima grada moguća kratkotrajna magla. Tokom dana biće umereno i potpuno oblačno uz slab promenljiv vetar. Printscreen/ RHMZ Najniža temperatura očekuje se od 3 do 6 stepeni, a
