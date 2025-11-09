Generalni direktor BBC-ja i urednica BBC Njuza podneli ostavke zbog montaže Trampovog govora
Ostavke su usledile posle objavljivanja procurelog internog memoranduma u kojem se sugeriše da su Trampovi različiti govori spojeni da deluje kao da podstiče nerede na Kapitol Hilu u januaru 2021.
Tim Dejvi, generalni direktor BBC-ja i Debora Tarnes, izvršna direktorka BBC Njuza podneli su ostavke zbog montaže govora američkog predsednika Donalda Trampa.
BBC se našao u središtu pažnje pošto je dnevnik Dejli telegraf objavio detalje procurelog internog memoranduma BBC-ja u kojem se sugeriše da su za potrebe emisije Panorama dva dela Trampovog različitih govora spojena kako bi izgledalo kao da eksplicitno podstiče nerede na Kapitol Hilu u januaru 2021.
„Napravljeno je nekoliko grešaka i kao generalni direktor moram da preuzmem krajnju odgovornost“, rekao je Dejvi u saopštenju o ostavci.
Procureli dopis objavio je Majkl Preskot, bivši nezavisni spoljni savetnik odbora za uređivačke standarde BBC-ja. On je napustio tu funkciju u junu.
Dejvijev odlazak posle pet godina na mestu šefa usledio je posle serije kontroverzi oko BBC-ja poslednjih meseci, među kojima je i izveštavanje sa muzičkog festivala u Glastonberiju.
Turns je rekla da je „kontinuirana kontroverza“ oko dokumentarca Panorama „dostigla fazu u kojoj nanosi štetu Bi-Bi-Siju“. Dodala je da je „krivica na meni“.
Samir Šah, predsednik Upravnog odbora BBC-ja zahvalio se Dejviju i Turns za njihovu „nepokolebljivu službu i posvećenost".
„Ovo je tužan dan za BBC“, kaže Šah.
On kaže da razume „kontinuirani pritisak na njega, lični i profesionalni, koji ga je naveo da danas donese ovu odluku“.
„Čitav Odbor poštuje odluku i razloge za nju.“
U dopisu koji je procureo Preskot je izrazio zabrinutost zbog dokumentarca 'Tramp: Druga šansa', koji je emitovan prošle godine, a za BBC ga je napravila nezavisna produkcijska kuća „Oktober Films Ltd“, koja je takođe zamoljena za komentar.
U nedelju je ministarka kulture Liza Nandi rekla da je iznet niz „veoma ozbiljnih optužbi“ o emiteru, „od kojih je najozbiljnija da postoji sistemska pristrasnost u načinu na koji se izveštavaju o teškim pitanjima na BBC- ju“.
Kerolajn Livit, portparolka Bele kuće, objavila je dve reči na Iksu kao reakciju na ostavke.
Objavila je dve fotografije novinskih članaka: iznad prvog iz Dejli Telegrafa pod naslovom „Tramp ide u rat sa 'lažnim vestima' i BBC-jem“ stoji reč „pucaj".
Iznad druge fotografije, sa BBC člankom u kojem se najavljuje ostavka Tima Dejvija, stoji reč „progonitelj“
Ranije ove nedelje, Livit je nazvala BBC „100% lažnim vestima“ kao odgovor na dokumentarac Panorame.
Telegraf je objavio procureli BBC dopis u kome se sugeriše da su dva dela Trampovog govora montirana tako da izgleda da je on eksplicitno ohrabrio upad u Kapitol u Vašingtonu u januaru 2021.
Tramp je 6. januara 2021. u Vašingtonu rekao: „Otići ćemo do Kapitola i bodriti naše hrabre senatore, kongresmene i žene."
Posle montaže, u dokumentarcu Panorame njegova izjava glasi: „Otići ćemo do Kapitola... i bićemo sa vama. Borićemo se. Borićemo se snažno."
Ove dve spojene rečenice, izgovoreno su u razmaku od 50 minuta u originalnom govoru.
Reči „Borićemo se snažno" su izvučene iz dela u kome Tramp govori kako su američki izbori „korumpirani".
Tramp je ukupno upotrebio reč „borba" i „boriti" 20 puta tokom govora.
Pored dokumentarca Panorame, BBC se našao pod lupom zbog niza pitanja u poslednjih nekoliko nedelja.
Telegraf je takođe preneo da je Preskot izkazao zabrinutost jer je izostalo bavljenje „sistemskim problemom" pristrasnosti u izveštavanju BBC na arapskom o ratu u Gazi.
Predstavnik za medije BBC odgovorio je da u slučajevima kada su „greške napravljene ili su učinjeni propusti, priznali smo ih i preduzeli mere".
BBC je usvojio i 20 žalbi koje su se odnosile na način na koji je voditeljka Martina Kroksal izmenila tekst koji je čitala uživo na kanalu BBC Njuz, a u kome se pominju „trudne osobe".
Voditeljka je promenila tekst i umesto toga rekla „žene", a Jedinica BBC-ja za rešavanje žalbi (Executive Complaints Unit) saopštila je da je njen izraz lica u trenutku kada je to izgovorila „ostavio snažan utisak da izražava lični stav o spornoj temi."
Kako se bira generalni direktor?
Generalni direktor je urednički, operativni i kreativni lider BBC-ja, odgovoran za zaposlene na televiziji, radiju i onlajn platformama na globalnom nivou.
Imenuje ga Upravni odbor BBC-ja, koji je odgovoran za osiguravanje ispunjavanja misije i javnih ciljeva korporacije.
Upravnim odborom BBC-ja rukovodi predsednik Samir Šah, a pored njega, postoji 10 neizvršnih članova, plus četiri izvršna člana, među kojima je i generalni direktor.
Kada je Tim Dejvi imenovan 2020, proces izbora člana koji će dobiti tu ulogu vodio je odbor za nominacije Upravnog odbora BBC-ja.
Imenovanje generalnog direktora vrši se u skladu sa odredbama BBC Povelje, koja je ustavna osnova za korparaciju. Sastavila ju je vlade, ona utvrđuje uslove i svrhe postojanja BBC-ja i obično traje oko decenije.
(BBC News, 11.09.2025)