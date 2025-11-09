Niški Filozofski: Iskoristićemo sva pravna sredstva kako bi se zaštitili od cepanja fakulteta

N1 Info pre 33 minuta  |  Beta
Niški Filozofski: Iskoristićemo sva pravna sredstva kako bi se zaštitili od cepanja fakulteta
Uprava Filozofskog fakulteta u Nišu saopštila je da će iskoristiti sva pravna sredstva kako bi zaštitila svoje interese, studente i zaposlene, nakon što je Vlada Srbije donela Odluku o osnivanju Fakulteta srpskih studija, koji treba da nastane izdvajanjem Departmana za istoriju, Departmana za srbistiku i Departmana za ruski jezik i književnost iz sastava Filozofskog fakulteta Univerziteta u Nišu. Uprava je u današnjem saopštenju ocenila da je ovonedeljna odluka
