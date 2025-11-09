Trener teško povređen, navijač uhapšen: Sumrak srpskog fudbala za jedan dan

Nova pre 3 sata  |  Autor: Strahinja Nikolić
Trener teško povređen, navijač uhapšen: Sumrak srpskog fudbala za jedan dan

Jedan navijač je uhapšen, a trener teško povređen u incidentu koji se dogodio nakon meča Druge lige kadeta OFK Mladenovac - BSK Batajnica.

Do incidenta je došlo po završetka meča kada je navijač gostiju prišao treneru Mladenovca i glavom ga udario u predelu nosa. Nakon toga bila je prinuđena da reaguje i policija, koja je uhapsila 40-godišnjeg N. M, dok je treneru tima iz Mladenovca I. I. morala da bude ukazana pomoć. Kako je preneo Telegraf, trener Mladenovca je prebačen prvo u Dom zdravlja, odakle je, nakon ukazane prve pomoći, transportovan u Urgentni centar. Nakon toga N. M. je priveden po nalogu
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Ima li kraja nasilju: Navijač poslao trenera u Urgentni centar!

Ima li kraja nasilju: Navijač poslao trenera u Urgentni centar!

Sport klub pre 2 sata
Nove nemile scene sa fudbalskih terena u Srbiji: Ljudski stampedo na utakmici Rada VIDEO

Nove nemile scene sa fudbalskih terena u Srbiji: Ljudski stampedo na utakmici Rada VIDEO

B92 pre 3 sata
Novi haos u srpskom fudbalu: Navijač udario trenera! Huligan uhapšen, trener sa slomljenim nosom završio u Urgentnom centru

Novi haos u srpskom fudbalu: Navijač udario trenera! Huligan uhapšen, trener sa slomljenim nosom završio u Urgentnom centru

Kurir pre 4 sati
Ludilo se nastavlja: Haos i na meču Rada, ljudi bežali sa tribine

Ludilo se nastavlja: Haos i na meču Rada, ljudi bežali sa tribine

Sport klub pre 3 sata
Novi detalji teškog skandala u srpskom fudbalu: Uhapšen navijač, nesrećni trener završio u Urgentnom centru!

Novi detalji teškog skandala u srpskom fudbalu: Uhapšen navijač, nesrećni trener završio u Urgentnom centru!

Telegraf pre 5 sati
Objavljen snimak napada na fudbalskog sudiju u Beogradu!

Objavljen snimak napada na fudbalskog sudiju u Beogradu!

Sport klub pre 6 sati
Lazetić se oglasio nakon skandala: Osuđujemo nasilje, biće sankcija (video)

Lazetić se oglasio nakon skandala: Osuđujemo nasilje, biće sankcija (video)

Sportski žurnal pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalBatajnicaMladenovac

Sport, najnovije vesti »

Kad i gde možete da gledate fudbalski meč Engleska – Srbija?

Kad i gde možete da gledate fudbalski meč Engleska – Srbija?

Danas pre 13 minuta
Zverev se “podigao iz pepela” za prvu pobedu na Završnom mastersu u Torinu

Zverev se “podigao iz pepela” za prvu pobedu na Završnom mastersu u Torinu

Danas pre 59 minuta
Kada stiže novi trener Partizana? Marko Jovanović posle meča sa Novim Pazarom

Kada stiže novi trener Partizana? Marko Jovanović posle meča sa Novim Pazarom

Danas pre 1 sat
Noris pobednik trke Formule 1 u Sao Paulu

Noris pobednik trke Formule 1 u Sao Paulu

Danas pre 1 sat
Cicipas otkrio neverovatan podatak o Novaku Đokoviću kao još jedan dokaz ko je najveći svih vremena

Cicipas otkrio neverovatan podatak o Novaku Đokoviću kao još jedan dokaz ko je najveći svih vremena

Danas pre 3 sata