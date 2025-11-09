Trener teško povređen, navijač uhapšen: Sumrak srpskog fudbala za jedan dan

Jedan navijač je uhapšen, a trener teško povređen u incidentu koji se dogodio nakon meča Druge lige kadeta OFK Mladenovac - BSK Batajnica.

Do incidenta je došlo po završetka meča kada je navijač gostiju prišao treneru Mladenovca i glavom ga udario u predelu nosa. Nakon toga bila je prinuđena da reaguje i policija, koja je uhapsila 40-godišnjeg N. M, dok je treneru tima iz Mladenovca I. I. morala da bude ukazana pomoć. Kako je preneo Telegraf, trener Mladenovca je prebačen prvo u Dom zdravlja, odakle je, nakon ukazane prve pomoći, transportovan u Urgentni centar. Nakon toga N. M. je priveden po nalogu