Ludilo se nastavlja: Haos i na meču Rada, ljudi bežali sa tribine

Sport klub pre 40 minuta  |  Autor: Aleksandar Petrović
Ludilo se nastavlja: Haos i na meču Rada, ljudi bežali sa tribine

Nemile scene tokom vikenda na terenima širom Srbije upotpunjene su ružnim scenama i sa duela između Omladinca iz Rajkovca i Rada.

Rad trenutno nastupa u petom rangu srpskog fudbala, u Prvoj beogradskoj ligi grupa „C“. U okviru 12. kola Građevinari su gostovali Omladincu u Rajkovcu, slavili su pobedu od 3:2, za ostanak na drugom mestu i nastavak potere za vodećim Vranićem. Ali, i na ovom meču nastavljen je talas nasilja viđen tokom vikenda na terenima širom Srbije. Još se nisu slegle strasti sa meča Zonske lige Beograda između ekipa BSK 1926 i Vrčin, u kojem su gosti fizički napali sudije, a
