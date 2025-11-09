Lazetić se oglasio nakon skandala: Osuđujemo nasilje, biće sankcija (video)

Napadnut sudija na utakmici BSK - Vrčin

Utakmica zonske lige Beograd između fudbalera BSK-a i Vrčina prekinuta je u 95. minutu zbog napada na pomoćnog sudiju Lazara Milovanovića. Glavni sudija Lazar Jančevski dosudio je penal za domaćine, pri rezultatu 1:1, a nakon što je posle izvođenja i promašaja pomočnim tražio ponavljanje udarca došlo je do napada od strane gostiju. Fudbalski savez Beograda objavio je snimak utakmice između ekipa FK BSK 1926 i FK Vrčin, odigrane na Adi Ciganliji, kako bi javnost