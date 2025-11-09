Novi haos u srpskom fudbalu: Navijač udario trenera! Huligan uhapšen, trener sa slomljenim nosom završio u Urgentnom centru

Novi haos u srpskom fudbalu: Navijač udario trenera! Huligan uhapšen, trener sa slomljenim nosom završio u Urgentnom centru

Srpski fudbal je u jednom danu doživeo dva pomračenja.

Posle incidenta na utakmici Zone Beograd između BSK-a i Vrčina, kada je jedan od igrača gostujuće ekipe odgurnuo sudiju, haos je zabeležen i na utakmici beogradske lige između OFK Mladenovca i BSK-a 1925 iz Batajnice. Prema pisanju beogradskih medija, po završetku utakmice navijač gostujućeg tima je prišao treneru domaćeg tima i udario ga glavom u predelu nosa. Policija je privela navijača N. M. (40), dok je trener I. I. (46= polomljenog nosa završio u Domu
