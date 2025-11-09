Objavljen snimak napada na fudbalskog sudiju u Beogradu!

Sport klub pre 1 sat  |  Autor: Nikola Janković
Objavljen snimak napada na fudbalskog sudiju u Beogradu!

Fudbalski savez Beograda na Instagram profilu "niže lige" objavio je snimak incidenta koji se dogodio juče u Beogradu.

Utakmica Zonske lige Beograd između BSK 1926 i Vrčina, započeta na terenu na Adi Ciganliji, prekinuta je nakon što je fudbaler gostujućeg sastava Luka Ćorović nasrnuo na pomoćnog sudiju Lazara Milovanovića, odgurnuo ga i oborio na zemlju. Incident se dogodio nekoliko sekundi nakon što je Milovanović signalizirao glavnom sudiji Lazaru Jančevskom da je golman Vrčina Kovačević nepropisno zaustavio udarac Aleksandra Marića sa bele tačke.
