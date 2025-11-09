Objavljen snimak napada na fudbalskog sudiju u Beogradu!

Fudbalski savez Beograda na Instagram profilu "niže lige" objavio je snimak incidenta koji se dogodio juče u Beogradu.

Utakmica Zonske lige Beograd između BSK 1926 i Vrčina, započeta na terenu na Adi Ciganliji, prekinuta je nakon što je fudbaler gostujućeg sastava Luka Ćorović nasrnuo na pomoćnog sudiju Lazara Milovanovića, odgurnuo ga i oborio na zemlju. Incident se dogodio nekoliko sekundi nakon što je Milovanović signalizirao glavnom sudiji Lazaru Jančevskom da je golman Vrčina Kovačević nepropisno zaustavio udarac Aleksandra Marića sa bele tačke. Pogledajte… Situacija se potom