Nove nemile scene sa fudbalskih terena u Srbiji: Ljudski stampedo na utakmici Rada VIDEO

Utakmicu Prve beogradske lige (grupe C) između Omladinca i Rada, obeležio je još jedan incident u srpskom fudbalu.

Nakon napada na pomoćnog arbitra na meču BSK 1926 i Vrčina u Zonskoj ligi Beograd, strasti su bile uzavrele i u Rajkovcu. Ovog puta na tribinama. Rad je savladao domaći Omladinac rezultatom 3:2, ali je njihova pobeda ostala u senci incidenta. Sve je počelo verbalnim okršajem dve navijačke frakcije, ali se uskoro sa reči prešlo na dela na najgori mogući način. Kako se vidi na snimku koji kruži društvenim mrežama, deo navijača je u pokušaju da se spase krenuo da