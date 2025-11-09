Ima li kraja nasilju: Navijač poslao trenera u Urgentni centar!

Sport klub pre 1 sat  |  Autor: Nikola Janković
Ima li kraja nasilju: Navijač poslao trenera u Urgentni centar!

Juče napad na sudiju na Adi Ciganliji, a danas prebijanje gostiju u Vranju i stampedo u Rajkovcu.

Ali, to nije sve. „Telegraf“ piše da je policija uhapsila navijača N. M. (40) zbog sumnje da je posle utakmice Druge lige kadeta Beograda između OFK Mladenovac i BSK Batajnica prišao treneru domaćeg tima I. I. (46) i zadao mu udarac u nos. Nesrećni trener 16-godišnjaka iz Mladenovca i okoline tom prilikom zadobio je prelom nosne kosti. „Trener OFK Mladenovca završio je u Domu zdravlja u Mladenovcu, gde mu je ukazana prva pomoć, posle čega je odmah transportovan u
