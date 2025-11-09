Hitna pomoć intervenisala zbog poslanika SNS Uglješe Mrdića koji devet dana štrajkuje glađu

Radio 021 pre 22 minuta  |  N1, FoNet
Hitna pomoć intervenisala zbog poslanika SNS Uglješe Mrdića koji devet dana štrajkuje glađu

Ekipa Hitne pomoći je stigla na plato ispred svečanog ulaza u Skupštinu Srbije i u vozilo uvela poslanika Srpske napredne stranke Uglješu Mrdića, koji već devet dana štrajkuje glađu.

Nakon ukazane pomoći, Mrdić se, uz pomoć veterana, vratio u šator, javlja N1. Uglješu Mrdića su medicinski radnici spustili niz stepenice do saniteta pridržavajući ga pod ruku. Prostor gde je Mrdiću ukazana pomoć nešto kasnije su nadletali dronovi. Istovremeno, nekoliko desetina građana okupljeno je pored šatora u kom boravi majka mladića nastradalog u novosadskoj tragediji, Dijana Hrka, koja već osam dana štrajkuje glađu tražeći pravdu za 16 žrtava. Saobraćaj u
N1 Info pre 23 minuta
NIN pre 2 minuta
Nedeljnik pre 18 minuta
RTS pre 57 minuta
Dnevnik pre 2 minuta
Novi magazin pre 2 minuta
Serbian News Media pre 18 minuta
N1 Info pre 23 minuta
N1 Info pre 13 minuta
NIN pre 8 minuta
NIN pre 2 minuta
NIN pre 23 minuta