Zelenski ponovo udara: Dva ukaza i nove optužbe protiv Moskve

Večernje novosti pre 4 sati
Zelenski ponovo udara: Dva ukaza i nove optužbe protiv Moskve

ŠEF kijevskog režima Vladimir Zelenski optužio je Rusiju kako tobož ne radi na miru i pod tom optužbom potpisao dva ukaza o primeni ličnih posebnih ekonomskih i drugih restriktivnih mera, navodi se u objavi na zvaničnom sajtu predsedništva Ukrajine.

AP Photo/Denes Erdos Prvim ukazom uvode se sankcije protiv osam lica umešanih u navodne "zločine protiv Ukrajine i njenih građana", a optužuju se da su navodno prisvojili poljoprivrednu imovinu, žitne useve i kulturna dobra, sprovode informativne operacije protiv Ukrajine i "uvode ruske obrazovne standarde sa antiukrajinskim narativima" na teritoriji Donjecke, Luganske, Zaporoške i Hersonske oblasti. Sankcije se odnose na ruske državne službenike među kojima je i
Otvori na novosti.rs

Povezane vesti »

Lavrov: Armija i flota nisu sve što Moskva ima; Zelenski uveo nove sankcije visokim ruskim zvaničnicima

Lavrov: Armija i flota nisu sve što Moskva ima; Zelenski uveo nove sankcije visokim ruskim zvaničnicima

RTS pre 7 minuta
Uživo U toku su borbe; Rusi "čiste" Krasnoarmejsk; Nova pretnja Zelenskog FOTO/VIDEO

Uživo U toku su borbe; Rusi "čiste" Krasnoarmejsk; Nova pretnja Zelenskog FOTO/VIDEO

B92 pre 32 minuta
Zelenski demantovao tvrdnje o Trampu: Svi ga se plaše, za razliku od zapadnih lidera, ja se ne plašim

Zelenski demantovao tvrdnje o Trampu: Svi ga se plaše, za razliku od zapadnih lidera, ja se ne plašim

Euronews pre 2 sata
Lavrov ogolio Trampa: Od kako je došao na vlast, zanimljivi događaji u Pentagonu - kao nekad merdevine od 12 hiljada dolara!

Lavrov ogolio Trampa: Od kako je došao na vlast, zanimljivi događaji u Pentagonu - kao nekad merdevine od 12 hiljada dolara!

Pravda pre 4 sati
Ruska PVO uništila 10 ukrajinskih dronova iznad Voronješke i Bolgorodske oblasti

Ruska PVO uništila 10 ukrajinskih dronova iznad Voronješke i Bolgorodske oblasti

NIN pre 4 sati
uživo RAT U UKRAJINI Ruska PVO uništila 10 ukrajinskih dronova iznad Voronješke i Bolgorodske oblasti

uživo RAT U UKRAJINI Ruska PVO uništila 10 ukrajinskih dronova iznad Voronješke i Bolgorodske oblasti

Euronews pre 5 sati
Zelenski uveo sankcije bivšem predsedniku Ustavnog suda Ukrajine i ruskim zvaničnicima

Zelenski uveo sankcije bivšem predsedniku Ustavnog suda Ukrajine i ruskim zvaničnicima

Euronews pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

MoskvaUkrajinaRusijaSankcijeVladimir Zelenski

Svet, najnovije vesti »

Trampov zet Džared Kušner doputovao u Izrael na sastanak sa Netanjahuom

Trampov zet Džared Kušner doputovao u Izrael na sastanak sa Netanjahuom

Danas pre 2 minuta
Otac izraelskog vojnika čije je telo vraćeno pozvao na vraćanje tela svih talaca

Otac izraelskog vojnika čije je telo vraćeno pozvao na vraćanje tela svih talaca

Danas pre 1 sat
Šta je montirao BBC u dokumentarcu o Donaldu Trampu?

Šta je montirao BBC u dokumentarcu o Donaldu Trampu?

Danas pre 48 minuta
„Bela kuća izmišlja sve apsurdnije priče“: Američki istoričar o velikim lažima Trampa

„Bela kuća izmišlja sve apsurdnije priče“: Američki istoričar o velikim lažima Trampa

Danas pre 2 sata
Bela kuća negira da je Tramp zaspao na sastanku: Liberalni mediji promovišu loš narativ

Bela kuća negira da je Tramp zaspao na sastanku: Liberalni mediji promovišu loš narativ

Danas pre 2 sata