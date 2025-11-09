Zelenski ponovo udara: Dva ukaza i nove optužbe protiv Moskve

ŠEF kijevskog režima Vladimir Zelenski optužio je Rusiju kako tobož ne radi na miru i pod tom optužbom potpisao dva ukaza o primeni ličnih posebnih ekonomskih i drugih restriktivnih mera, navodi se u objavi na zvaničnom sajtu predsedništva Ukrajine.

AP Photo/Denes Erdos Prvim ukazom uvode se sankcije protiv osam lica umešanih u navodne "zločine protiv Ukrajine i njenih građana", a optužuju se da su navodno prisvojili poljoprivrednu imovinu, žitne useve i kulturna dobra, sprovode informativne operacije protiv Ukrajine i "uvode ruske obrazovne standarde sa antiukrajinskim narativima" na teritoriji Donjecke, Luganske, Zaporoške i Hersonske oblasti. Sankcije se odnose na ruske državne službenike među kojima je i