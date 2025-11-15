Obalska straža SAD otkrila ruski špijunski brod nadomak Havaja

Danas pre 5 sati  |  RTS
Obalska straža SAD otkrila ruski špijunski brod nadomak Havaja

Američka obalska straža je saopštila da je otkrila i pratila ruski vojni špijunski brod, 24 kilometra od obale Havaja, nekoliko kilometara od granice teritorijalnih voda SAD.

U saopštenju, koje prenosi „CBS News“, navodi se da je ruski obaveštajni brod „Karelija“ primećen 29. oktobra, oko 15 nautičkih milja južno od Oahua na Havajima. Američki helikopter HC-130 „herkules“ i jedrenjak obalske straže poslati su da prate ruski vojni brod nakon što je primećen, „obavljajući bezbedan i profesionalan prelet i tranzit u blizini plovila“. Obalska straža, koja je objavila fotografiju broda, saopštila je da i dalje prati kretanje ruskog broda u
