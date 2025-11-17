Bajatović: Nikakve krize sa gasom neće biti, očekujem produženje postojećeg sporazuma sa Gaspromom

Naftna industrija Srbije (NIS) mora da nastavi sa radom, a postojeći gasni sporazum sa Gaspromom biće produžen do kraja grejne sezone, rekao je za RTS direktor „Srbijagasa“ Dušan Bajatović komentarišući situaciju u vezi sa američkim sankcijama i snabdevanjem gasom.

Srbija je stalno podržavala ruskog partnera, kaže Bajatović, ali sada više nema vremena. „Mi sada rizikujemo rad i NBS i platni promet. Bilo je jasno da menadžersko preuzimanje neće proći. Samo jasan plan o preuzimanju NIS-a, a to nikada nismo dobili od američke strane. Ili će ruska strana predložiti ko će preuzeti NIS, a to prihvate Amerikanci, ili mi da ponudimo preuzimanje. Mi smo spremni da platimo i više, jer NIS mora da nastavi da radi“, rekao je za RTS