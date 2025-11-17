Rhmz upozorava na obilne padavine Ove delove Srbije od srede očekuje jaka kiša

BEOGRAD:Republički hidrometeorološki zavod upozorio je danas na velike količine padavina u utorak i sredu, 18. i 19. novembra na jugozapadu, jugu i jugoistoku Srbije.

U utorak i sredu če biti oblačno i osetno hladnije vreme sa kišom koja će na području jugozapadne, južne i jugoistočne Srbije biti i obilnija pa se lokalno na području AP Kosova i Metohije očekuje od 50 do 100 mililitara za 48 časova. Navodi se i da će u ta dva dana u regionima jugozapadne i jugoistočne Srbije pasti od 30 do 60 milimetara kiše.