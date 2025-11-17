Bila je verena za Šumahera, sad je devojka Janika Sinera: Ko je Lejla Hasanović rodom iz BiH?

Janik Siner odneo je pobedu u finalu završnog mastersa u Torinu i time zaokružio trofejnu sezonu, posle dva osvojena grend slem turnira.

Činilo se da posle doping afere sve ide na ruku mladom Italijanu, a sada je to i potvrdio, pošto je posle velikog slavlja nad Karlosom Alkarazom (7:6(4) 7:5), sa peharom pozirao pored devojke Lejle Hasanović (25). Popularna influenserka izazvala je mnogo pažnje u Torinu. Pobeda Sinera u Torinu bila je važna iz nekoliko razloga - uspeo je da odbrani ATP trofej, potom je nastavio niz pobeda na tvrdim podglogama, pa ih sada ima 31, a sakupio je i zapažen finansijski