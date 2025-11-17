Bila je verena za Šumahera, sad je devojka Janika Sinera: Ko je Lejla Hasanović rodom iz BiH?

Mondo pre 53 minuta  |  Tijana Jevtić
Bila je verena za Šumahera, sad je devojka Janika Sinera: Ko je Lejla Hasanović rodom iz BiH?

Janik Siner odneo je pobedu u finalu završnog mastersa u Torinu i time zaokružio trofejnu sezonu, posle dva osvojena grend slem turnira.

Činilo se da posle doping afere sve ide na ruku mladom Italijanu, a sada je to i potvrdio, pošto je posle velikog slavlja nad Karlosom Alkarazom (7:6(4) 7:5), sa peharom pozirao pored devojke Lejle Hasanović (25). Popularna influenserka izazvala je mnogo pažnje u Torinu. Pobeda Sinera u Torinu bila je važna iz nekoliko razloga - uspeo je da odbrani ATP trofej, potom je nastavio niz pobeda na tvrdim podglogama, pa ih sada ima 31, a sakupio je i zapažen finansijski
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

Hamad Međedović na 83. mestu ATP liste

Hamad Međedović na 83. mestu ATP liste

IndeksOnline pre 8 minuta
Ovoliko je Novak zaradio u 2025: Sedmi na svetu, a ovaj dvojac je ubedljivo prvi

Ovoliko je Novak zaradio u 2025: Sedmi na svetu, a ovaj dvojac je ubedljivo prvi

Dnevnik pre 48 minuta
Samo kaplju milioni: Poznato koliko je Đoković zaradio u ovoj godini!

Samo kaplju milioni: Poznato koliko je Đoković zaradio u ovoj godini!

Hot sport pre 1 sat
Bivši 3. igrač sveta objavio lepe vesti sa koleginicom, cela njihova zemlja čekala je ovu potvrdu!

Bivši 3. igrač sveta objavio lepe vesti sa koleginicom, cela njihova zemlja čekala je ovu potvrdu!

Telegraf pre 1 sat
Novak Đoković sezonu završio kao četvrti na ATP listi

Novak Đoković sezonu završio kao četvrti na ATP listi

RTS pre 2 sata
Novak blizu top 3

Novak blizu top 3

Sportski žurnal pre 2 sata
Evo koliko je novca Novak Đoković zaradio od tenisa u 2025. godini

Evo koliko je novca Novak Đoković zaradio od tenisa u 2025. godini

Telegraf pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

ATPTorinoGrend slemŠumaherJanik Siner

Sport, najnovije vesti »

Hamad Međedović na 83. mestu ATP liste

Hamad Međedović na 83. mestu ATP liste

IndeksOnline pre 8 minuta
Hoće li Dubai puštati reprezentativce za prozore? "Dule je moj veliki prijatelj, ali..."

Hoće li Dubai puštati reprezentativce za prozore? "Dule je moj veliki prijatelj, ali..."

Sportske.net pre 13 minuta
Obradoviću se ne sviđa šta vidi, morao da reaguje

Obradoviću se ne sviđa šta vidi, morao da reaguje

Nova pre 13 minuta
Borba za svaki poen: Egal u Stožacima, Zvezda u minimalnom zaostatku!

Borba za svaki poen: Egal u Stožacima, Zvezda u minimalnom zaostatku!

Hot sport pre 3 minuta
Cedevita Olimpija - Crvena zvezda: Plavšić se razigrao u Ljubljani

Cedevita Olimpija - Crvena zvezda: Plavšić se razigrao u Ljubljani

Mondo pre 12 minuta