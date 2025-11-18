Zborovi Novog Sada tvrde da je policija kod Banovine pretukla i maloletnike

Zborovi Novog Sada objavili su da je policija sinoć upotrebila prekomernu silu i teško pretukla i troje tinejdžera od 18,17 i 16 godina.

Objava je usledila nakon pregleda povređenih u dečjoj bolnici i Urgentnom centru.

"Najstariji među njima je dobio najgore povrede prouzrokovane štitom u glavu, nekoliko pendreka po leđima i iščašeno koleno od šutiranja i to sve dok je branio mladu ženu koja je u rukama imala dete i koja nije učetvovala na protestu", naveli su Zborovi.

Kako tvrde, policajac je pendrekom sa leđa onesvestio mladu mamu, udarcem u glavu, dok ju je mladić štitio telom.

"Devojčica od 17 godina je dobila tešku povredu levog ramena od udarca štitom, dok je dečak od 16 godina dobio niz udaraca pendrekom po leđima isto štiteći neku gospođu", naveli su Zborovi.

Poručili su i da će u toku dana dati više informacija.

Među povređenima u sinoćnjem postupanju policije je i student novosadskog Prirodno-matematičkog fakulteta Vukašin Đinović, koji je za N1 rekao da je dobio udarac štitom u glavu, nakon čega mu je krenula krv iz nosa.

Portal Razglas news objavio je da je policija upotrebila i biber sprej.

Na video snimcima koji su se noćas pojavili na mrežama zvaničnih studentskih profila vidljivi su brojni incidenti koje su izazvali policajci i žandarmi udarajući bez ikakvog povoda građane, najčešće žene, štitovima i pesnicama.

Tako se na jednom od snimaka, koji su objavili studenti Medicinskog fakulteta u Novom Sadu u blokadi (blokada_mfns) jasno vidi kako policajac sa fantomkom na licu udara šakom u glavu jednu ženu i čupa je za kosu, a potom je odgurnuo i drugu.

Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je sinoć da pripadnici MUP-a ispred zgrade Vlade AP Vojvodine "postupaju isključivo u skladu sa zakonom i ovlašćenjima, sa jedinim ciljem očuvanja javnog reda, mira i bezbednosti svih građana".